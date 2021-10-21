Güney Kore'nin ilk yerli roketi başarısız oldu

Güney Kore, ilk kez yerli imkanlarla geliştirilen bir roketi uzaya gönderdi. Nuri adındaki roket, üzerindeki test uydusunu yörüngeye yerleştiremedi.

Ay'a gitme hedefinde olan ülkelerden Güney Kore, ilk kez yerli imkanlarla geliştirilen bir roketi uzaya fırlattı.

Başkent Seul'e 500 kilometre uzaklıkta yer alan Goeung'dan fırlatılan uydu, Kuzey Kore'yle gerilimin arttığı bir dönemde uzaya gönderildi.

Dünya üzerinde 600 ila 800 kilometre arasındaki yörüngeye 1.5 tonluk yüklerini yerleştirmek için tasarlanan roket, ilk denesinde başarısız oldu.

BAŞKAN DOĞRULADI

Fırlatmayı uzay merkezinden izleyen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, roketin tüm uçuş aşamalarını tamamladığını, ancak test yükünü yörüngeye yerleştiremediğini söyledi ve "Maalesef, amacımıza tam olarak ulaşamadık." dedi.

Güney Kore, ilk yerli roketini fırlattı

Roketin geliştirme sürecinde yer alan tüm ekibi tebrik eden başkan, başarısızlıkla sonuçlanan göreve rağmen projenin ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), roketle gerçek yükleri taşımadan önce 5 fırlatma testi daha yapacaklarını açıkladı. Bir sonraki test uçuşu ise 19 Mayıs 2022'de yapılacak.