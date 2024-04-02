Güney Kore'nin yapay güneşinden rekor: 100 milyon derecede 48 saniye çalıştı Güney Kore'de, "Yapay Güneş" olarak adlandırılan KSTAR nükleer reaktörü, 100 milyon santigrat derecede 48 saniye boyunca çalışarak dünya rekoru kırmayı başardı.

AA & Ensonhaber

Bilim insanları, küresel ısınmanın neden olduğu sorunlarla mücadele edebilmek için, temiz ve sınırsız enerji sunan nükleer füzyon projeleri üzerinde çalışıyor.

Yapay güneş olarak da adlandırılan nükleer füzyon projelerinde, dünyanın önde gelen bilim insanları bir araya gelerek çalışmalar yürütüyor.

Üretmesi oldukça zorlu olan bu teknoloji ile ilgili sevindirici haber ise Güney Kore'den geldi.

KSTAR, dünya rekoru kırdı

Son yıllarda çalışmaları hızlandırılan ve "yapay güneş" olarak da anılan KSTAR (Korean Superconducting Tokamak Advanced Research) isimli sistem, 48 saniye boyunca 100 milyon santigrat derecenin üzerinde çalışarak, bunu başarabilen ilk proje oldu.

Böylece 2021'de kırılan 30 saniyelik bir önceki dünya rekoru geride kaldı.

Hala test aşamasında olan KSTAR, kullanıma girdiğinde Güneş’te meydana gelen füzyon reaksiyonlarını taklit edip bu sayede sınırsız ve temiz enerji üretebilecek.

KSTAR Araştırma Merkezi Direktörü Si-Woo Yoon, bu kadar yüksek sıcaklıkları sürdürmenin kolay olmadığını, bu nedenle bu son rekorun önemine işaret etti.

Hedef 300 saniye çalıştırmak

Direktör, reaktörü 2026'ya kadar 300 saniye boyunca çalıştırma hedefleri olduğunu kaydetti.

Nükleer füzyon nedir

Nükleer füzyon; iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır. Çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar.

Bilim insanları, Güneş'te gerçekleşen bu nükleer füzyon ortamının aynısını Dünya'da da kurarak sınırsız elde etmenin peşinde.

Güney Kore Füzyon Enerjisi Enstitüsü, ABD Columbia Üniversitesi ve Seul Ulusal Üniversitesi de KSTAR projesi ile nükleer füzyonla enerji elde etmek için çalışmalar yürütüyor.