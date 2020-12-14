Güvenlik uzmanlarından Cyberpunk 2077 uyarısı

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anton Ivanov, siber korsanların Cyberpunk 2077 oynayanları hedef aldığını açıkladı.

Geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, oyuncuların 2020'de en çok beklediği oyunların başında geliyordu. 10 Aralık'ta bilgisayar ve konsollar için çıkış yapan oyun, ilk günden birçok rekor kırmayı da başardı.

Güvenlik şirketi Kaspersky ise 2020'nin ilk 10 ayında, dolandırıcıların sürekli olarak Cyberpunk 2077'yi bekleyen oyuncularla ilgilendiğini gözlemledi.

3 BİNDEN FAZLA SALDIRI GİRİŞİMİ

Ocak ve Kasım 2020 arasında Kaspersky uzmanları, dünyanın dört bir yanından kullanıcılara virüs bulaştırmak için 3 bin 300'den fazla girişim belirledi. Henüz piyasaya sürülmemiş bir oyunu taklit eden çeşitli tehditlerin yanı sıra dolandırıcılar, daha gelişmiş ve daha karmaşık tehditlerle de ortaya çıktı.

Tespit edilen tehditleri analiz eden Kaspersky uzmanları, oyunculara Cyberpunk 2077'yi resmi çıkış tarihinden önce indirme şansı sunan birkaç web sitesi buldu.

Bu sitelerdeki yükleyiciler, gerçeğine çok benziyor ancak herhangi bir oyun dosyası indirmek yerine, sadece bir süre bekleyip kullanıcıdan bir lisans anahtarı istiyor.

Bu anahtar, dolandırıcıların hazırladığı bir anketi tamamlayarak ve ardından e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi kişisel verileri girerek ediniliyor.

OYUNLARI RESMİ KAYNAKLARDAN SATIN ALIN

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anton Ivanov, "Siber suçluların Cyberpunk 2077'ye artan ilgisi anlaşılabilir bir durum. Herkes yıllardır bu oyunu bekliyor ve tam da yayınlanmasının arifesinde, dolandırıcılar oyunu oynamak için sabırsızlanan kurbanların değerli bilgilerini çalmayı umuyor.

Bu yüzden sabırsız oyuncuları, oyunu güvenilir kaynaklardan satın alarak indirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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