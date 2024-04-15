Habersiz satın alımlara son: Google Play Store biyometrik doğrulama özelliğine kavuştu Google Play Store, artık satın alımlarda şifre yerine biyometrik doğrulama isteyecek. İşte yeni özellik hakkında tüm detaylar.

ensonhaber.com

Dünyanın en çok kullanılan uygulama mağazalarından Google Play Store, yeni bir güvenlik özelliğine kavuştu.

Android telefon sahipleri, artık Play Store'dan herhangi bir ürün satın almadan önce biyometrik doğrulama kullanabilecek.

Şifre girme derdine son

Daha önce ise satın alma doğrulamasını yapmak istediğinizde, Google şifrenizi girmeniz ve kimliğinizi bu şekilde doğrulamanız gerekiyordu.

Artık Ayarlar’a gidip Biyometrik Kimlik Doğrulama’yı açtığınızda, satın alım işlemlerinde şifre yerine parmak izi doğrulaması yapılacak.

Habersiz satın alımlara son

Geçmişte, çocukların Play Store'a girerek ebeveynlerin kartlarından binlerce lira harcama yaptığı haberleri sıkça gündeme geliyordu.

Yeni biyometrik doğrulama özelliği, bu gibi habersiz satın alma olaylarının önüne geçecek.