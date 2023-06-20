Hackerlar, Reddit sistemlerinden 80 GB veri çaldı BlackCat isimli hacker grubu, şubat ayında Reddit'in sistemlerine saldırı düzenlediği ve 80 GB kadar veri çaldığını söylüyor.

BlackCat hacker grubu, darkweb'de yayınladıkları bir gönderide, şubat ayında Reddit'in sistemlerine sızdıklarını ve 80 GB sıkıştırılmış veri çaldıklarını duyurdu.

Bilgisayar korsanları, platformdan 4,5 milyon dolar para ve tartışmaların odağındaki API kararından vazgeçmelerini istiyor.

Reddit'ten açıklama

Reddit sözcüsü Gina Antonini, BlackCat'in elinde şirketin şifreleri ve hesaplar gibi kişisel kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir kanıtı olmadığını ifade etti.

BlackCat, Reddit ile 13 Nisan ve 16 Haziran tarihlerinde görüşmeye çalışsa da herhangi bir yanıt alamadığını duyurdu.

API tartışmaları büyüyor

Hackelerın tepkisine neden olan şey ise son günlerde Reddit'in aldığı API kararı oldu.

Reddit, üçüncü parti yazılımlar tarafından erişimde kullanıma bağlı ücret almaya başlayacağını açıkladı.

Apollo gibi çok sevilen üçüncü parti Reddit uygulamalarının, firmaya 20 milyon dolar ödemesi gerekiyordu. Bu programların çoğu, maliyeti karşılayacak imkanları olmadığı için kapatıldı.