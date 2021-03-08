Hackerların yeni dolandırma yöntemi: 3 bin TL pandemi desteği

Türk kullanıcıların Türkçe yalan içeriklerle hackerler tarafından dolandırıldığını belirten uzmanlar, sahte pandemi desteklerine karşı vatandaşları uyardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle internet ve telefon kullanımı oldukça artmış durumda. Ancak bu durum, dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor.

Pandeminin en başından beri internet üzerinden kurbanlarını tuzağa düşüren hackerlar, şimdilerde Türk kullanıcıları hedef alıyor.

Özellikle Türkiye özelinde kullanıcılara yönelik korku, umut ve destek mesajları içeren Türkçe içeriklerle oltalama saldırıları gerçekleştiren hackerların son taktiği, pandemi desteği adı altında dağıttıkları binlerce lira oldu.

SAHTE GÖRSELLERLE DESTEK PAKETLERİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın görseli kullanılarak hükümet tarafından pandemiye yönelik gerçek olmayan destek paketleri dağıtıldığını ve Türkçe içeriklerle, internet kullanıcılarının tuzağa çekildiğini belirten siber güvenlik kuurluşu WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, internetteki Türk kullanıcıları uyardı.





3 BİN TL PANDEMİ DESTEĞİ İLE KANDIRIYORLAR

Türkçe mesajlarla kullanıcıların karşısına çıkan hackerlar, “Son Faz Pandemi Desteği! Başvuran Herkese 3000 TL Değerinde Pandemi Desteği, Şimdi Uygulamayı İndirerek Başvurunu Tamamla!” şeklinde e-posta iletilerini kullanıcılara gönderiyor veya sosyal medyada reklam yayınlıyor.

Geçtiğimiz yıl da benzer bir yöntem uygulayan siber korsanlar, "1000 TL pandemi desteği" mesajlarıyla kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirerek tuzağa düşürmüştü.

Yusuf Evmez, linke tıklayan kullanıcıların bilgisayar ve telefonlarına trojan virüsünün yerleştiğini ve bu yolla hackerların tüm kişisel verilere kolaylıkla ulaşabildiğinin altını çiziyor. Evmez, yetkili mercilerin ilan etmediği ve yönlendirmediği hiçbir linke tıklanılmamasını, sitelerdeki bu tarz reklamlara itimat edilmemesinin siber güvenlik için en önemli adım olduğunu belirtiyor.





Koronavirüs salgını ile ilgili artış gösteren siber saldırılara dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, siber güvenliği elden bırakmamak için şu adımların uygulanması gerektiğini söylüyor.

1- Resmi logolara aldanmayın: Karşınıza çıkan içeriklerde resmi logoların olması, e-posta adresinin meşru olduğu anlamına gelmiyor. Bu tarz içeriklere ciddi bir araştırma yapmadan hemen tıklamayın.

2- Belgelerin doğruluğunu araştırın: Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmiyor. Belgelerin doğruluğunu mutlaka kontrol edin.

3- Kaynağı tanımıyorsanız tıklamayın: E-posta sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız cevap vermeyin. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama e-postasıdır.

4- Resmi kaynaklara başvurun: Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmi kurumların web sitesine girerek kontrol edin.

5- Bir siber güvenlik korumasına sahip olun: Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın.