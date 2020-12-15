Hafifletilmiş Windows 10X işletim sistemi kullanıma hazır

Microsoft, düşük donanım özelliklerine sahip dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen Windows 10X işletim sisteminin tamamlandığını açıkladı.

Microsoft, daha düşük donanım özelliklerine sahip dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Windows 10X işletim sisteminin tamamlandığını duyurdu.

Windows 10'un daha hafifletilmiş sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 10X, artık piyasaya çıkmaya hazır.

Microsoft, söz konusu işletim sistemini ilk başlarda yalnızca çift ekranlı Surface Neo için geliştirmişti. Ancak daha sonra stratejisini değiştiren şirket, Windows 10X'i daha düşük RAM kapasitesine sahip laptop modelleri için yayınlama kararı aldı.

ÇOK YAKINDA KARŞIMIZA ÇIKACAK

Microsoft, tamamlanan Windows 10X'i çok yakında bilgisayar üreticilerine sunacak. Bu da Windows 10X'le çalışan yeni laptop modellerinin yolda olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca Microsoft, Windows 10X'i ücretsiz indirilebilir bir ürün yazılımı olarak dağıtmayacak. Yalnızca yeni laptop modellerinde karşımıza çıkacak yeni işletim sistemi, bu nedenle bilgisayarlara manuel yollarla yüklenemeyecek.

Instagram: @eshteknoloji