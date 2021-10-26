Haksız kazanç devri bitti! İşte YouTuber, influencer ve fenomenlerin vergi oranı

İnternet üzerinden kazançlarıyla dudak uçuklatan kullanıcılar için vergi sistemi düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Paketi yasasına göre, ödeyecekleri vergi oranı da netleşti.

Sosyal medya platformlarında ünlenen kullanıcılar, şöhretlerini gelire çevirerek uçuk rakamlar kazanıyor...

Gerek marka anlaşmaları, gerekse reklamlar derken kazançlarının vergilendirip vergilendirilmediği konusu da uzun süre tartışmalara neden oldu.

Bu duruma dur demek ve haksız kazancın önüne geçilmesi için çalışmalar tamamlandı. Vergi Paketi Yasası kapsamında internetten kazanç sağlayanlara yönelik vergi düzenlemesi getirildi.

Böylece milyonların kafasındaki "YouTuber, Influencer ve Fenomenler vergi ödüyor mu, ne kadar" soruları da yanıt buldu.

İşte fenomenlerin vergilendirilmesine dair yasanın detayları...

FENOMENLER VERGİ ÖDÜYOR MU, NE KADAR?

Vergi Paketi, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında sosyal medya fenomenleri ile mobil cihaz uygulaması geliştirenlere yönelik de vergi düzenlemesi yapıldı.

YÜZDE 15 STOPAJ

Düzenlemeyle, sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek.

640 BİN LİRA VE ÜSTÜ GELİR VERGİSİ ÖDEYECEK

Stopaj kesintileri bankalar tarafından yapılacak, yıllık beyanname verilmesi gerekmeyecek.

640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak.

BANKALAR TAHSİLATLA YÜKÜMLÜ

Teklifle sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için getirilen bu istisnadan yararlanmak için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın belirlenen hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekecek.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmakla yükümlü olacak.

2022 İTİBARİYLE GEÇERLİ

Cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmaya yetkili olacak. Düzenleme, 2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacak.

GELİR VERGİSİ ORANLARI 2021