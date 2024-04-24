Halka açık Wi-Fi ağlarında verilerinizin çalınmaması için uymanız gereken 7 kural Havalimanlarında, uçaklarda, restoranlarda ve akla gelebilecek birçok alanda ortak Wi-Fi kullanımı yaygınlaştı. Ancak, bu durum bazı sorunları da beraberinde getiriyor.

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Günümüzde internet bağlantısı, yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak, her zaman güvenli olmayan bir internet bağlantısına girmek, kişisel verilerinizin ve gizliliğinizin tehlikeye girmesine neden olabilir.

Halka açık Wi-Fi ağları, bu tür risklerin en sık görüldüğü yerlerden biridir. Bu nedenle, bu ağları kullanırken dikkatli olmak son derece önemlidir.

Halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanırken iki kez düşünün

Havalimanlarında, uçaklarda, restoranlarda ve akla gelebilecek birçok alanda ortak Wi-Fi kullanımı yaygınlaşıyor.

Bu durumu fırsat bilen siber suçlular, hava yolu şirketinin veya restoranın adıyla neredeyse aynı isimlere sahip sahte Wi-Fi ağları oluşturuyor.

Kullanıcılar, farkında olmadan sahte ağlara bağlanarak tüm bilgilerini kötü niyetli kişilere kaptırıyor.

Bununla birlikte, halka açık Wi-Fi ağları, genellikle şifrelenmemiş veya düşük düzeyde şifrelenmiş bağlantılara sahiptir.

Bu da bilgisayar korsanlarının ağ trafiğini izlemesini ve kullanıcıların internet etkinliklerini takip etmesini kolaylaştırıyor.

Halka açık Wi-Fi ağlarından nasıl korunabilirsiniz

VPN kullanımı:

Bir Sanal Özel Ağ (VPN) kullanarak internet trafiğinizi şifreleyebilir ve güvenli bir bağlantı sağlayabilirsiniz. VPN, verilerinizin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesini önler.

HTTPS bağlantıları:

Güvenli web siteleri, HTTPS protokolünü kullanarak verilerinizi şifreler. Halka açık Wi-Fi ağlarına bağlandığınızda, sadece HTTPS bağlantıları olan siteleri kullanmaya özen gösterin.

Güvenilir ağlar:

Mümkünse, halka açık Wi-Fi ağlarını kullanmadan önce güvenilir ve şifre korumalı ağlara bağlanmayı tercih edin. Kafe, restoran gibi yerlerde, işletmelerin resmi Wi-Fi ağlarını kullanmak daha güvenlidir.

Antivirüs kullanımı:

Cihazınızdaki yazılımları ve antivirüs programlarını düzenli olarak güncelleyerek, güvenlik açıklarını kapatın ve kötü amaçlı yazılımları engelleyin.

Hassas bilgilerden kaçının:

Halka açık Wi-Fi ağlarını kullanırken, hassas bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının. Kredi kartı bilgileri, şifreler ve diğer kişisel verilerinizi bu tür ağlarda paylaşmayın.

Otomatik bağlantıyı devre dışı bırakın:

Cihazınızın otomatik olarak halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanmasını önlemek için otomatik bağlantıyı devre dışı bırakın. Böylece istenmeyen bağlantılardan kaçınabilirsiniz.

Güncel yazılım kullanın:

Cihazınızdaki işletim sistemi ve uygulamaları düzenli olarak güncelleyin. Güncellemeler genellikle güvenlik açıklarını giderir ve cihazınızı korur.

Bu önlemleri alarak, halka açık Wi-Fi ağlarından kaynaklanan güvenlik risklerini en aza indirebilir ve çevrimiçi güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Unutmayın, bilinçli bir şekilde hareket etmek ve önlemleri almak, çevrimiçi güvenliğinizi korumanın anahtarıdır.