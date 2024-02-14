Hangisi kazandı? Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max düşme testi Samsung Galaxy S24 Ultra ve Apple iPhone 15 Pro Max düşme testine girdi. Peki zorlu testten hangisi başarıyla çıktı? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım.

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ensonhaber.com

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen Galaxy S24 modellerini tanıtmıştı.

Serinin en güçlü modeli olan Galaxy S24 Ultra, şimdiden iPhone 15 Pro Max ile kıyaslanmaya başladı.

Apple ise eylül ayında tanıttığı iPhone 15 serisinin en güçlü modeli olan iPhone 15 Pro Max ile Samsung'un en güçlü rakibi konumunda.

Her iki telefon da ülkemizde çok yüksek fiyatlara satılıyor. Bu nedenle, telefonlara sahip olan kullanıcıların düşme sorunlarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max kapışması

Samsung Galaxy S24 Ultra ve Apple iPhone 15 Pro Max, düşme testine sokuldu. Dört turdan oluşan testin ilk aşamasında telefonlar sırt üstü beton zemine bırakıldı.

Her iki telefonun arka cam kapağı hasar görürken, Galaxy S24 Ultra Gorilla Armor camına rağmen daha fazla hasar aldı.

İkinci aşamada ise telefonların titanyum çerçevelerinin ne kadar dayanıklı olduğu test edildi.

Her iki telefon da köşeleri yere çarpacak şekilde yüksekten bırakıldı. Telefonlarda küçük ezikler oluşmasına rağmen kazanan çıkmadı.

Üçüncü aşamada ekranın üstüne bırakılan telefonların camları çatladı. Galaxy S24 Ultra'nın ön camının iPhone 15 Pro Max'ten daha fazla hasar gördüğü ortaya çıktı.

Son aşamada ise, Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max, çok daha yüksekten defalarca ekranları üzerine düşürüldü.

Son turda kazanan Samsung

İkinci düşüşten sonra çizgiler oluşmaya başlayan iPhone 15 Pro Max'in ekranı, yedinci düşüşten sonra tamamen devre dışı kaldı.

Galaxy S24 Ultra'nın ekranı 10 düşüşten sonra büyük hasar görse de çalışmayı sürdürdü.

Türkiye fiyatları

Apple'ın resmi web sitesine göre, iPhone 15 Pro Max'in Türkiye fiyatı 82 bin 999 TL'den başlıyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın başlangıç fiyatı ise 69 bin 999 TL olarak açıklanmıştı.