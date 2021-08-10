Harley Davidson, bir adet elektrikli bisiklet üretti

Harley Davidson, bir adet elektrikli bisiklet üretti

Harley Davidson, Serial 1 isimli bisiklet markası altında açık artırma üzerinden satacağı bir seri üretti.

Harley Davidson'ın elektrikli bisiklet markası Serial 1, açık artırmayla satılacak bir seri üretti.

1-OFF adlı seride sadece bir adet üretilecek ve açık artırma üzerinden satılacak özel modeller olacak.

6 BİN 100 DOLARLIK TEKLİF

Bu serinin ilk üyesi MOSH/CHOPPER modeli retro tarz bir elektrikli bisiklet. Bisiklette, 250W gücünde bir elektrik motoru yer alıyor.

526 Wh pil paketi 160 kilometrelik bir menzil vadediyor. Tabi bu menzil kullanıma göre değişiyor.

Yaklaşık 3 gün sonra bitecek bir açık artırma üzerinden satılan bisiklet için şimdiye kadar 6 bin 100 dolarlık teklif geldi.