HarmonyOS ile gelen Huawei P50 serisi tanıtıldı: İşte fiyatlar ve özellikler

HarmonyOS ile gelen Huawei P50 serisi tanıtıldı: İşte fiyatlar ve özellikler

Şimdiye kadar birçok kez ertelenen Huawei P50 ve P50 Pro nihayet tanıtıldı. HarmonyOS ile gelen telefonların özellikleri ve fiyatları haberimizde...

Son zamanlarda çip tedarik sıkıntıları ve ABD'nin yasaklarıyla uğraşmak zorunda kalan Huawei, sürekli olarak ertelenen amiral gemisi modelleri P50 ve P50 Pro'yu görücüye çıkardı.

Çinli şirket, bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda HarmonyOS güncellemesini tanıtmış ve birçok telefonuna sunmuştu. Ancak P50 ve P50 Pro, HarmonyOS yüklü halde satışa çıkan ilk modeller olacak.

HUAWEI P50 VE P50 PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei P50, 6,5 inç büyüklüğünde ve 90 Hz yenileme hızı sunan OLED ekranla gelirken, P50 Pro ise 6,6 inç ve 120Hz OLED ekrana sahip. Huawei P50 ailesinin her iki üyesi de Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor.

Huawei P50 modelinde 8GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri yer alırken, P50 Pro'da 8 GB / 12 GB RAM seçenekleri ve 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama sunuluyor.

Akıllı telefonlar, oldukça büyük iki kamera modülüyle karşımıza çıkıyor. P50'nin arkasında 50 MP + 13 MP + 12 MP kameralar yer alırken, Pro modeli 64 MP + 50 MP + 40 MP + 13 MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumuyla geliyor. Telefonların ön kısmındaki kameralar ise 13 MP çözünürlüğünde.

Son olarak P50 modelinde 4.100 mAh, Pro'da ise 4.360 mAh bataryalar tercih edilmiş. Her iki batarya da 66W hızlı şarjı destekliyor.

HUAWEI P50 VE P50 PRO FİYATLAR

Huawei, tüm bu özelliklere sahip olan amiral gemisi telefonlarının eylül ayından itibaren Çin'de satışa sunulacağını açıkladı. Marka, diğer ülkeler hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Açıklanan fiyatlar ise şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip P50: 695 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip P50 Pro: 927 dolar

Diğer RAM ve depolama seçeneklerinin fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı.



