HarmonyOS, şimdiden 25 milyon cihaza yüklendi

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS, kısa süre içinde 25 milyon cihaza yüklenerek kullanıldı.

Donald Trump döneminde sert yaptırımlarla uğraşan ve Android lisansını kaybeden Huawei, geliştirdiği HarmonyOS isimli işletim sisteminin yeni sürümünü 2 Haziran'da tanıtmıştı.

HarmonyOS ; yalnızca akıllı telefonlara değil, aynı zamanda akıllı saatlere, akıllı ev aletlerine, araç sistemlerine ve televizyonlara da güç vercek.

25 MİLYON CİHAZA YÜKLENDİ

Huawei, Android rakibi yeni işletim sisteminin kısa süre içinde 25 milyon cihaza yüklendiğini açıkladı.

Huawei Mate 9 gibi beş yıllık eski cihazların bile kullanabildiği yeni HarmonyOS güncellemesi, önümüzdeki aylarda Huawei Mate Xs, Mate 20 serisi, Nova 6/7/8 serisi ve Huawei MatePad modelleri için de kullanılabilir olacak.

Yılın son çeyreğinde ise Huawei Smart Screen V 2021 serisi, Huawei Smart Screen S serisi, Huawei Smart Screen X65, Mate 20 X serisi, P30 serisi, Mate X, Huawei Enjoy 20 serisi, Huawei Maimang 9, Huawei Tablet M6, Huawei Enjoy Tablet 2 gibi cihazlar da söz konusu güncellemeye kavuşacak.

2022’nin ilk yarısında Huawei Mate 10 serisi, P20 serisi, nova5 serisi, Mate9 serisi, P10 serisi, Huawei Smart Screen V serisi, Huawei Tablet M5, Huawei Enjoy Tablet cihazları da HarmonyOS güncellemesi alacak.

Huawei, yıl sonuna kadar 360 milyon cihaza HarmonyOS yüklenmesini bekliyor. Gelecek yıl ise bu cihazların sayısı 12,3 milyara kadar çıkacak.