Harvard fizikçisi açıkladı! Uzaylılarla temas yakın Harvard'da fizik profesörü olan Avi Loeb, Pasifik Okyanusu'na düşen meteor benzeri bir nesnenin küçük metal parçalarının uzaylılara ait olabileceğini söylüyor.

Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen olmasına rağmen, hala Dünya’nın dışında bir yaşamın olduğunu kanıtlayan bulguya rastlanmadı.

Ancak Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Prof. Avi Loeb'e göre, dünya dışı yaşama ait bir cisim gezegenimize çoktan düştü.

Harvard'da fizik profesörü olan Avi Loeb, Pasifik Okyanusu'na düşen meteor benzeri bir nesnenin küçük metal parçalarının uzaylılara ait olabileceğini söylüyor.

"Parçalar insanlara ait değil"

Loeb'e göre, 2014 yılında Pasifik Okyanusu'na düşen meteor benzeri bir UFO'nun düştüğü yerde bulunan küçük metal parçalarının potansiyel olarak yapay bir alaşım olabileceği belirtildi.

Haziran ayında Manus Adası açıklarında bulunan parçaları çıkarma çalışmalarına liderlik eden fizikçi, "Bunun bir uzay aracı olma ihtimali var." dedi.

Uzaylılarla ilk temas çok yakın

Aynı zamanda Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'ndeki Teori ve Hesaplama Enstitüsü'nün direktörü olan Loeb, bu ayki analiz sonuçlarının insanlığın uzaylılarla 'ilk temasını' 'kesinlikle' ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Loeb, en az dört araştırma kurumunun şu anda bilimsel ekipmanlarını ve personelini kurtarılan metal parçalarından alınan örnekler üzerinde çalıştığını bildirdi.

Çoğunluğu 0,1 ila 0,7 mm çapında demir kürelerden oluşan 50 parça, ABD Uzay Komutanlığı'ndan bilim insanlarının analizlerine göre, büyük olasılıkla güneş sistemimizin dışından gelen bir nesneden kaynaklanıyor.