Harward profesörü Avi Loeb: Uzaylıların aracı Dünya'nın yakınından geçti

Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Avi Loeb, Güneş sisteminin dışından gelen ilk nesne olan Oumuamua'nın uzaylılara ait bir araç olduğunu söyledi.

Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen olmasına rağmen, hala Dünya’nın dışında bir yaşamın olduğunu kanıtlayan bulguya rastlanmadı.

Ancak Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Prof. Avi Loeb'e göre, dünya dışı yaşama ait bir cisim yakın zamanda gezegenimizin yakınından geçti.

"Dünya Dışı: Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti" adlı kitabında bu konuya açıklık getiren profesör, "Oumuamua" isimli söz konusu cismin bir göktaşı değil uzaylı teknolojisinin ürünü olduğu iddiasında.

HİÇBİR CİSME BENZEMİYOR

Loeb, iddiasını desteklemek için cismin daha önce keşfedilen hiçbir göktaşına benzemediğini ve herhangi bir göktaşından veya kuyruklu yıldızlardan en az 10 kat daha yansıtıcı olduğunun altını çiziyor.

Loeb'in dikkat çektiği bu cisim, ilk defa Ekim 2017’de tespit edilmiş ve Güneş Sistemi’ne dışarıdan gelmiş ilk yıldızlararası nesne olarak tanımlanmıştı.





OUMUAMUA NEDİR

19 Ekim 2017 tarihinde Kanadalı fizikçi ve astronom Robert Weryk, gözlemleri esnasında bir cisim keşfetti.

İlk olarak Pan-STARRS teleskobu kullanılarak gözlemlenen gizemli cisim Oumuamua, bir kuyruklu yıldız olarak tanımlanmasına rağmen daha sonra 'asteroit' olarak sınıflandırıldı.

Yıldızlararası nesnelere ait yeni bir sınıfın ilk türü olan bu esrarengiz nesne, 2022 yılında Neptün'ün yörüngesinden geçerek yoluna devam edecek.

Bilim insanları, daha sonra nesnenin bir kuyruklu yıldız olamayacağını resmen açıkladı. Asteroit ve kuyruklu yıldızların kolaylıkla saptanabileceğini söyleyen araştırmacılar, Oumuamua'nın ise daha önce görülen hiçbir şeye benzemediğini söylüyor.

UZAYLILARA AİT İDDİALARI VAR

Mayıs ayında yayınlanan bir araştırmada, Oumuamua’nın devasa bir moleküler buluttan kopan ve hidrojenden oluşan bir “buz dağı” olduğu ifade edilmişti. Ancak hidrojen buzu yıllar içinde eriyeceği için bu görüş dikkate alınmadı.

Bu da gizemli nesnenin hala uzaylılara ait olabileceği ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Ne olduğu tam olarak belli olmayan Oumuamua'nın yörüngesi, diğer gök cisimlerinden oldukça farklı ve tam olarak cismin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Tanımlanamayan bu nesne hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Kimine göre Oumuamua başka bir medeniyet tarafından gönderilmiş bir uzay gemisiyken, kimine göre ise bu nesne sadece bir gök cisminden ibaret.