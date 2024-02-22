Hava kirliliği etkisi: 2050 yılına kadar elektrikli araçlara geçiş bebeklerin hayatını kurtarabilir Yeni ortaya çıkan bir rapor, 2050 yılına kadar elektrikli araçlara geçişin 2,8 milyon çocuk astım krizini ve 500'den fazla bebek ölümünü önleyeceğini iddia ediyor.

ensonhaber.com

Yeni bir rapor, 2050 yılına kadar elektrikli araçlara geçmenin milyonlarca pediatrik astım atağını önleyeceğini ve yüzlerce bebeğin hayatını kurtaracağını öne sürdü.

Amerikan Akciğer Birliği, sıfır emisyonlu araçlara ve elektrik şebekelerine geçişin 2,8 milyon astım krizini, 2,7 milyon solunum semptomlarını, 147 bin akut bronşit vakasını ve 508 bebek ölümünü önleyeceğini tespit etti.

Çocuklara zarar veriyor

Araştırmalar, gazla çalışan araçların ABD'deki en büyük karbon kirleticilerinden biri olduğunu ve bunun çocukların akciğer fonksiyonlarına zarar vererek, ısıya bağlı strese neden olarak ve fetal gelişimi etkileyerek zararlı olabileceğini buldu.

Bulgular, elektrikli araçlara olan talebin 2022'deki yüzde 76'dan geçen yıl yüzde 50'ye düştüğü bir zamanda geldi.

Derneğin temiz hava savunuculuğundan sorumlu kıdemli direktörü olan rapor yazarı Will Barrett, "Hava kirliliği ve iklim değişikliği bugün çocukları riske atıyor." dedi.

Yeni raporda, son zamanlarda iklim kaynaklı aşırı hava olaylarının çocukların sağlığını orantısız bir şekilde etkilediğine dair ayrıntılı yöntemler yer alıyor.

2023 'Havanın Durumu' raporuna göre; 18 yaşın altındaki 27 milyondan fazla çocuk, en az bir hava kirletici madde açısından sağlıksız düzeylerde başarısız not alan şehirlerde yaşıyor.

Astım ve diğer akciğer hastalıkları olan çocuklar daha büyük risk altında. 1,7 milyon astımlı çocuk, en az bir kirletici madde için en düşük hava kalitesine sahip şehirlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Kirliliğin en büyük nedeni trafik

Hükümet verilerine göre trafik, ABD'deki karbon kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri ve ülkedeki tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 28'ini oluşturuyor.

Amerikan Akciğer Birliği Başkanı ve CEO'su Harold Wimmer, konuyla ilgili şunları söylüyor:

Hava kirliliği günümüzde çocukların sağlığına ve refahına zarar veriyor ve ulaşım sektörü hava kirliliğinin önde gelen kaynaklarından biri.



Çocuklar iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha savunmasız. İklim değişikliğinin etkileri yoğunlaştıkça çocukların sağlığına ve geleceğine yönelik riskler de artmaya devam edecek.

Amerikan Akciğer Birliği, şimdi ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) ve Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA), Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi (CAFE) standartlarını güncelleme çağrısında bulunuyor.

Raporda, ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) çocukların sağlık risklerini azaltmak için ciddi adımlar atması çağrısında bulunuldu.

Daha çocuk doğmadan hamilelik sırasında ozon ve parçacık kirliliğine maruz kalmak erken doğuma, düşük riskine ve ölü doğuma yol açabiliyor.

Çocuk tam zamanında doğmuşsa; hava kirliliğine maruz kalması, yaşlandıkça solunum ve kalp sorunlarına, sindirim sorunlarına ve zayıf bağışıklık sistemine neden olabiliyor.

Vücutları hala gelişmekte olduğu için çocukların burun kanalları, hava kirleticilerini filtrelemede yetişkinler kadar etkili değil.

Ayrıca çocuklar, açık havada daha fazla zaman geçirdikleri için çocuklar hava kirliliğine daha fazla maruz kalıyor.