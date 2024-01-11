Havadan su üreten dünyanın ilk ve tek ev cihazı: WaterCube CES 2024 teknoloji fuarında tanıtılan WaterCube isimli cihaz, havadan su üreterek gelecekte su sorununu çözmeye odaklanıyor.

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Düşünün ki; bireyler veya aileler, evlerinde, ofislerinde ve diğer alanlarda hava neminden su üretebilen bir sistem kullanıyor.

Bu, Genesis Systems tarafından geliştirilen ve dünya çapındaki su kıtlığına çözüm sunmayı amaçlayan WaterCube (WC-100) sistemiyle artık mümkün.

Bu yenilikçi teknoloji, CES 2024 fuarında sergilendi ve atmosferik nemden su üretme konusunda bir devrim niteliğinde.

Yeni sistem, suya erişimi sınırlı bölgeler için sürdürülebilir ve yenilikçi bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.

Günde 454 litre su üretebiliyor

Yapılan açıklamaya göre; cihaz, günde 450 litre saf tatlı su üretme kapasitesiyle dünyanın ilk ve tek ev tipi hava su üretim cihazı olarak tanımlanıyor.

WaterCube, otomatik bir şekilde saf içilebilir su üreten bir tasarıma sahip. Bu sistem, havada bulunan nemi yoğuşma yöntemiyle kullanarak içilebilir su elde ediyor.

Firmanın resmi beyanına göre, WaterCube, evlerde, altyapıdan bağımsız alanlarda veya hareketli bir su kaynağına ihtiyaç duyulan yerlerde kullanıma uygun.

Ayrıca WaterCube, gün boyunca kesintisiz çalışarak, 24 saat boyunca sabit ve güvenilir bir saf su kaynağı sağlıyor.

Su üretebilmesi için bazı şartlar var

Optimum üretim değerlerini 26 derece sıcaklık ve yüzde 60 bağıl nem koşullarında sunan cihaz, 15 derece ve üzeri sıcaklıklarda ve yüzde 40 ile yüzde 100 arasındaki nem oranlarına sahip ortamlarda etkin bir şekilde çalışabiliyor.

Ne kadar elektrik harcıyor

Cihaz, 240 volt AC tek fazlı 30 amper bir elektrik kaynağı gerektiriyor ve nominal enerji tüketimi 12kW.

Bu, yaklaşık 4 litre başına 1 kWh ve günde yaklaşık 100 kWh elektrik tüketimi anlamına geliyor.

Genesis Systems, WC-100 modelini şimdiden ön siparişe sunmuş durumda ve fiyatı yaklaşık 20 bin dolar.