Hayabusa 2 nedir

Hayabusa 2, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından geliştirilen bir uzay aracıdır. Peki bu uzay aracı ne iş yapar? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen bir uzay aracı olan Hayabusa 2, Ryugu asteroidinden başarılı bir şekilde örnek toplamak için tasarlandı.

3 Aralık 2014 tarihinde Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatılan araç, 2019'un Şubat ayında Ryugu asteroidine ilk inişini gerçekleştirdi..

Hayabusa 2; 2019 yılının Haziran ayında ise, Ryugu'nun yüzeyinde oluşturduğu kratere ikinci kez iniş yaptı ve bazı örnekler elde etti.

İki kez Ryugu'nun yüzeyine inen Hayabusa 2 tarafından toplanan kaya örneklerinin, Güneş sisteminin oluşumuna ışık tutması bekleniyor.

ASTEROİDİ BOMBALADI

Dünya'dan 280 milyon kilometre uzaktaki Ryugu'ya 22 Şubat'ta ilk defa iniş yapan Hayabusa 2, nisan ayında bıraktığı patlayıcıyla asteroidin yüzeyinde yapay bir krater oluşturmayı başarmıştı.

Uzay aracının; Güneş sisteminin oluşumuna ışık tutacak kaya örnekleri toplayarak, 2020'nin sonlarına doğru Dünya'ya dönmesi planlanıyor.