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Haziran ayının en iyi 10 android telefonu
- Haber Merkezi
- 03.07.2020 - 11:24
Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz haziran ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı.
Bütün telefonların Snapdragon 865 işlemcisinden güç aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.
SON DÖRT AYIN LİDERİ: OPPO FIND X2 PRO
Mart ayının ilk haftasında tanıtılan Oppo Find X2 Pro, inanılmaz bir performans gösterdi ve 608 bin 049 puan almayı başararak; mart, nisan ve mayıs aylarında elde ettiği liderliği haziran ayında da sürdürdü.
Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan telefonda 12GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.
Lİstenin ikinci sırasında ise 603 bin 266 puanla Xiaomi Mi 10 Pro modeli bulunuyor. Mi 10 Pro, geçtiğimiz mayıs ayında ise üçüncü sırada kendine yer bulmuştu.
HAZİRAN AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU
AnTuTu'nun haziran ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:
- Oppo Find X2 Pro - 608 bin 049
- Xiaomi Mi 10 Pro - 603 bin 266
- Oppo Find X2 - 599 bin 306
- Oppo Ace 2 - 597 bin 447
- Vivo IQOO NEO 3 - 596 bin 292
- Redmi K30 Pro - 593 bin 777
- Realme X50 Pro 5G - 590 bin 080
- Vivo IQOO 3 - 587 bin 750
- Meizu 17 Pro - 587 bin 527
- OnePlus 8 Pro - 584 bin 596
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