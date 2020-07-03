Haziran ayının en iyi 10 android telefonu

AnTuTu puanına göre, haziran ayının en güçlü 10 android akıllı telefonunu sizler için listeledik.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz haziran ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı.

Bütün telefonların Snapdragon 865 işlemcisinden güç aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.





SON DÖRT AYIN LİDERİ: OPPO FIND X2 PRO

Mart ayının ilk haftasında tanıtılan Oppo Find X2 Pro, inanılmaz bir performans gösterdi ve 608 bin 049 puan almayı başararak; mart, nisan ve mayıs aylarında elde ettiği liderliği haziran ayında da sürdürdü.

Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan telefonda 12GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.

Lİstenin ikinci sırasında ise 603 bin 266 puanla Xiaomi Mi 10 Pro modeli bulunuyor. Mi 10 Pro, geçtiğimiz mayıs ayında ise üçüncü sırada kendine yer bulmuştu.





HAZİRAN AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU

AnTuTu'nun haziran ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde: