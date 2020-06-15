"Yüksek dinamik aralık" anlamına gelen HDR, fotoğrafları daha canlı hale getiren bir tekniktir.

Son yıllarda teknolojinin bir hayli gelişmesiyle zaman zaman yeni terimler hayatımıza giriyor. Bu terimlerden biri olan HDR (High Dynamic Range), genellikle fotoğrafçılık alanında ve televizyonlarda karşımıza çıkıyor.

HDR tekniği, bir görüntünün en parlak ve en karanlık noktalarını olduğundan daha parlak veya karanlık göstiyor. Bu da daha canlı ve renk bakımından doygun görüntüler görmemizi sağlıyor.

Fotoğrafçılıkta HDR tekniği şu şekilde kullanılıyor:

En az üç adet çekilmiş aynı kadraja ait farklı pozlanmış fotoğraflar yazılım sayesinde karanlık ve aydınlık yerleri belli bir mantık dahilinde yeniden değerlendirilerek dördüncü ve göze hitap eden bir fotoğraf oluşturuluyor.

Örneğin, 0 poz değerinde karanlık çıkan yerler + pozlanmış kareden, aydınlık çıkan yerler - pozlanmış kareden alınıyor.

Böylece ışık dengesizliklerinin olduğu ve detayların kaybolduğu fotoğraflardan, tüm detayları barındıran ve daha canlı olan HDR fotoğraf oluşturuluyor.





TELEVİZYONLAR DA BU TEKNİĞİ KULLANIYOR

Aslına bakacak olursak fotoğrafçılıkta kullanılan HDR tekniği ile televizyon ekranlarında karşımıza çıkan HDR aynı işe yarıyor. Bu tekniği kullanan TV'lerde görüntüler olduğundan daha canlı ve göze hoş geliyor.