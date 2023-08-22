Hem ucuz hem kullanışlı! İşte uygun fiyatlı en iyi telefonlar Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Bu teknolojik cihazlar, geniş bir fiyat bandında alıcı buluyor. Sizler için uygun fiyatlı en iyi akıllı telefon modellerini sıraladık.

ensonhaber.com Günümüzde hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar, farklı fiyat kategorilerinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Bazı modeller yüksek fiyatlarıyla dikkat çekerken, bazıları daha uygun fiyatlarla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Fiyat/performans dengesini sağlayan akıllı telefonlar ise hem kaliteli özellikler sunuyor hem de cüzdanları düşünerek tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Kaliteli donanım ve yazılım özellikleriyle kullanıcıları memnun ederken, uygun fiyatlarıyla da yüzleri güldürüyor. Eğer siz de telefona servet ödemek istemiyorsanız aşağıdaki modellere bir göz atın! Samsung Galaxy A33 Samsung Galaxy A33, göze çarpan 48 MP arka kamerası ve geniş 128 GB depolama alanıyla dikkat çekiyor. 6,4 inç ekranı ve 5000 mAh bataryası, kullanıcılara uzun ömür sunuyor. Uygun fiyatıyla da yüzleri güldürmeyi başaran model, en iyi fiyat/performans telefonlar arasında yer alıyor. Oppo A96 Oppo A96, 50 MP arka kamerasıyla dikkatleri üzerine topluyor. 128 GB depolama alanına ve 5000 mAh bataryaya sahip. Ayrıca tasarımı da oldukça şık. Casper VIA X20 Uzun zamandır bilgisayarlarıyla tanıdığımız Casper, artık akıllı cihazlarıyla da ön plana çıkıyor. Casper VIA X20, 25 MP ön kameraya sahip. Cihazın, güçlü donanımıyla birçok programı aynı anda sorunsuz çalıştırabiliyor. Samsung Galaxy M31s Samsung Galaxy M31s; fiyat/performans açısından oldukça iyi. 32 MP ön, 64 MP yüksek çözünürlüklü arka kamerası bulunuyor. 6000 mAh bataryası ise çabuk biten şarj sorununu ortadan kaldırabilir. General Mobile GM 22 Pro General Mobile GM 22 Pro, sunduğu özelliklere göre fiyatıyla şaşırtıyor. 108 MP arka kamerası, fotoğraf tutkunlarını beğenisini kazanıyor. Ayrıca güçlü donanımıyla kullanıcılarını yarı yolda bırakmayacak.