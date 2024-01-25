Hemen değiştirin: 2024 yılında çalınma riski en yüksek şifreler Teknoloji uzmanları, 2024'te ele geçirilme riski en yüksek olan şifreleri açıkladı. Eğer bu şifrelerden herhangi birini kullanıyorsanız, hemen değiştirmeniz gerekiyor.

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Kullanıcıların şifrelerini düzenli olarak güncellemelerini gerektiren pek çok uygulama ve web sitesi olduğundan, insanlar genelde hatırlanması kolay basit parolalar oluşturuyor.

Ancak bu alışkanlık, siber suçluların büyük işletmelere saldırmasını ve bireylerin hassas bilgilerini çalmasını kolaylaştırıyor.

Gizlilik uzmanı Jason Wise, 2024 yılı için en yaygın 15 şifreyi açıkladı ve bu şifreleri kullanan insanları, şifrelerini hemen değiştirmeye çağırdı.

Güçlü şifreler oluşturun

Çevrimiçi ortamda güvende kalmak için güvenli şifrelere ihtiyacınız var. Wise, "Bir şifre ne kadar benzersiz olursa, başkalarının onu kırması da o kadar zor olur." diyor.

'Kısacası en yaygın ve en bariz şifrelerden kaçınmanız gerekiyor. En yaygın şifrelerden bazılarının 111111, 12345 ve 123456 gibi sayı kombinasyonlarına odaklandığı biliniyor.

Wise, insanlara doğum tarihlerini, kendilerine yakın kişilerin adlarını, spor takımlarını, şehirleri veya yiyecekleri kullanmamalarını tavsiye etti ve bunların, tahmin edilmesi kolay ve sizi bilgisayar korsanlarına karşı önemli bir risk altına sokabilecek son derece yaygın şifreler olduğunu belirtti.

2024 yılında kırılma ihtimali en yüksek 10 şifre

123456

123456789

yönetici

Qwerty

Hoşgeldin

Şifre

Şifre1

p@ssw0rd

12345

Qwerty123

1q2w3e

12345678

111111

1234567890

Q2w3e4r5t

Birkaç saniyede kırılabiliyor

Siber suçluların kullandığı popüler taktiklerden biri de "kaba kuvvet saldırısı"dır. Bu saldırı, kimlik bilgilerini kırmak için her türlü harf, sembol ve yaygın sözcük kombinasyonunu deneyen bir yazılım içerir; zayıf parolaların kırılması yalnızca birkaç saniye veya dakika sürer.

Güvenlik ve teknoloji şirketi ThreatAdvice'e göre 'Şifre hırsızlığı, bilgisayar korsanlarının hesabınıza erişim sağladıktan sonra kişisel bilgilerinizi çalabilecekleri, sizi hesabınızdan kilitleyebilecekleri veya daha fazla saldırı başlatmak için hesabınızı kullanabilecekleri anlamına gelir'.

Zayıf şifrelerin bir başka tehlikesi de, kamuya açık bilgilere dayanarak kolayca tahmin edilebilmeleridir.

Statista, şifre güvenliği üzerine 2022 yılında yapılan küresel bir araştırmaya yanıt verenlerin neredeyse yarısının, güvenlik şifrelerinin çok zayıf olduğuna inandığını bildirdi.

Çözüm, rastgele sayı, harf ve özel karakter dizileri kullanılarak oluşturulan daha uzun, tahmin edilmesi daha zor şifreler oluşturmak.

Uzun ve zor şifreler güvenli olsa da dezavantajı, ihtiyaç duyduğunuzda şifrenizi hatırlamıyor olabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için bir şifre yöneticisi programı kullanabilirsiniz.

Türkiye'de en yaygın şifre: 123456

Veri ihlalleri sonucu sızdırılan şifrelerden oluşan rapora göre, en yaygın şifreler arasında ilk sırada ‘123456’ yer alırken, "sanane" şifresi Türkiye'de en çok kullanılan 7. şifre konumunda.

Raporda ayrıca birçok insanın şifre olarak futbol takımları, otomobil markaları ve müzik grubu isimleri kullandıkları görülüyor.