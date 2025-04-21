Hemen denemeniz gereken yeni YouTube Music özellikleri

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Popüler müzik dinleme servisi YouTube Music, kullanıcı deneyimini artıran yeni özelliklere kavuştu.

Instagram ve TikTok gibi platformlarla benzer bir işlevsellik sunan "çift dokunma" özelliği sayesinde, artık dinlediğiniz bir şarkıyı beğenmek için albüm kapağına iki kez dokunmanız yeterli olacak.

Bu pratik özellik, YouTube Music'in 8.14.53A veya üzeri sürümlerini kullanan tüm müzikseverlerin erişimine açıldı.

SES SEVİYESİ DENGELENİYOR: TUTARLI SES DÜZEYİ

"Tutarlı ses seviyesi" olarak adlandırılan ikinci yeni özellik ise, farklı şarkılar arasındaki ses seviyesi farklılıklarını otomatik olarak dengeleyerek çok daha keyifli bir dinleme deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Özellikle farklı müzik türlerinden oluşan karışık çalma listelerini dinlerken bu özellik oldukça işinize yarayacak.

Android ve iOS platformlarında YouTube Music'in 8.15 sürümüyle birlikte kullanıma sunulan bu özellik, aşamalı bir dağıtım sürecinde olduğu için henüz tüm cihazlarda görünmeyebilir.

Özelliğin aktif olup olmadığını YouTube Music uygulamanızın Oynatma ayarları bölümünden kontrol edebilirsiniz.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ RADYO: ASK MUSIC IOS'TA

9To5Google'ın haberine göre, YouTube Music'in yapay zekâ destekli özel radyo istasyonu oluşturma özelliği Ask Music, eylül ayında Android kullanıcılarıyla buluştuktan sonra şimdi de iPhone ve iPad kullanıcılarının erişimine açıldı.

8.10 ve üzeri sürümlerde kullanılabilen bu yenilikçi özellik sayesinde, metin veya sesli komutlar aracılığıyla ruh halinize, aktivitelerinize veya belirlediğiniz diğer kriterlere uygun kişiselleştirilmiş radyo istasyonları oluşturmak mümkün hale geliyor.

SANATÇI SAYFALARINDA YENİLİK: EN İYİ ŞARKILAR KARUSELİ

YouTube Music, 2025 yılının başlarında sanatçı sayfalarına eklediği yeni "En İyi Şarkılar" karuseli ile ilk büyük güncellemesini gerçekleştirmişti.

Bu kullanışlı karusel sayesinde, sanatçıların en popüler şarkılarına çok daha hızlı bir şekilde göz atabilir ve yeni keşifler yapabilirsiniz.

Aynı anda dört şarkının gösterildiği karusel, beş sayfaya kadar ilerleyerek toplamda 20 şarkıya ulaşma imkanı sunuyor.