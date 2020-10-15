Herhangi bir görseldeki metin, nasıl yazıya dönüştürülür?

Herhangi bir görseldeki metin, nasıl yazıya dönüştürülür?

Herhangi bir fotoğraftaki yazıyı elle yazmak yerine, nasıl otomatik olarak yazıya çevirebileceğinizi anlattık.

Diyelim ki elinizde bir görsel var ve bu görseldeki uzun yazıları bir Word belgesine veya başka bir yere kaydetmek istiyorsunuz. Peki görseldeki metni klavyenizi kullanarak uzun uzun yazacak mısınız? Tabii ki hayır!

Şimdi sizlerle paylaşacağımız adımları izleyerek, herhangi bir görseldeki veya PDF belgesindeki metni, kolay bir şekilde yazıya çevirebilirsiniz. Örnek olarak, Instagram hesabımızda paylaşılan aşağıdaki görseli ele alalım.

1- Öncelikle onlineocr.net adresine gidin. Karşınıza çıkan sayfada, "SELECT FILE" butonuna tıklayın ve yazıya çevirmek istediğiniz görseli seçerek yükleyin.

2- Dil kısmından mutlaka "TÜRKÇE"yi seçin, aksi halde metinde bozulmalar yaşanabilir. Ardından dönüştürülecek belgeyi seçin (biz Word belgesini seçtik) ve "CONVERT" butonuna tıklayın.

3- Gördüğünüz gibi görseldeki metin başarılı bir şekilde alt kısımda metne çevrildi. İster metni kopyalayın, isterseniz de "Download Output File" seçeneğine tıklayıp Word belgesi olarak bilgisayarınıza indirin. Seçim sizin.