Hewlett Packard Enterprise, Silikon Vadisi'nden ayrılma kararı aldı

Hewlett Packard Enterprise, ‘teknolojinin başkenti’ olarak da anılan Silikon Vadisi’nden ayrılmaya karar verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle teknoloji şirketleri de bazen zorlu kararlar almak zorunda kalıyor.

Bilgi işlem ve sayısal görüntüleme donanımları üreten ABD merkezli şirketi Hewlett Packard Enterprise (HPE), teknolojinin başkenti olarak nitelendirilen Silikon Vadisi'nden ayrılarak; Teksas’ta yaptırdığı yeni kampüse geçmeye hazırlanıyor.

GELİRLERİNİ YÜKSELTTİ

Son çeyrek verilerini açıklarken merkezinin de Houston, Teksas'a taşınacağını doğrulayan Hewlett Packard Enterprise, 6.88 milyar dolar beklenen çeyrek gelirinde 7.2 milyar dolar raporladı.





Hewlett Packard Enterprise'ın Silikon Vadisi’nden ayrılması ayrı bir önem taşıyor; çünkü şirket, 1939’da Palo Alto’da bir garajda Bill Hewlett ve Dave Packard tarafından kurulmuştu.

Şirket 2015’te Hewlett Packard Girişimi ile HP olarak ikiye ayrılmıştı. HP ise Palo Alto’da kalmaya devam edecek.

Hewlett Packard dışında; Palantir, Denver Colorado’yu; Dropbox ise Austin’i yeni merkezleri için seçmişti.