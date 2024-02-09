Heyecanlı bekleyiş başladı: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı bugün dünyaya dönecek Uzaydaki görevini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve yanındaki üç astronot, Dünya'ya dönüş için Dragon uzay aracıyla Florida kıyılarına inmeyi bekliyor. Suya iniş, bugün öğleden sonra hava şartlarına bağlı olarak gerçekleşecek.

ensonhaber.com

Türkiye'nin ilk astronotu ve uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı'nın uzay macerasında sona yaklaşıldı.

Tüm Türkiye, Gezeravcı'nın bugün dünyaya dönüş yapacağı saati heyecanla bekliyor.

Axiom Space'in X sosyal medya hesabından yayınlanan mesaja göre, iniş TSİ 16.30 olarak planlandı.

18 günlük seyahat son buluyor

Alper Gezeravcı ve üç diğer astronotla birlikte Dünya'ya dönecek olan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak Dünya'ya doğru yola çıktı.

Zorlu hava koşulları nedeniyle bir dizi erteleme sebebiyle, Axiom ekibinin seyahati 18 günle tarihi bir rekor kırdı.



Yaklaşık 48 saat sürecek olan dönüş yolculuğu, Dragon uzay aracının bugüne kadarki en uzun transfer süresi olacak şekilde bir başka rekora imza atacak.

Hava koşulları göz önünde bulundurulacak

Eğer hava koşulları inişe uygun değilse, ekip biraz daha uzun süre uzayda kalabilir.

Florida'nın doğu sahili veya Meksika Körfezi açıklarına inmesi planlanan Dragon mürettebatı, gemiye alındıktan sonra ilk muayenelerini geçirecek ve ardından Houston'a götürülecek.

Houston'da kapsamlı sağlık taramasından geçirilecek olan ekip, ardından belirli bir süre karantinada tutulacak.

Gezeravcı 13 deney gerçekleştirdi

Dragon uzay aracıyla dönüş yolculuğu süren Alper Gezeravcı, 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirdi. Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşılan videolarda, Gezeravcı'nın uzayda yaptığı deneylerden bazılarına tanık olundu.

Videolar, yer çekimsiz ortamda farklı malzemelerin ve farklı boyuttaki topların nasıl davrandığını inceleyen deneylere odaklanıyor. Gezeravcı, bu deneylerde çeşitli materyallerin hareketlerini ve döngüsel reaksiyonlarını gözlemledi. Ayrıca, yer çekimsiz ortamın etkisiyle kendi etrafında farklı açılarda dönerek uzayın dinamiklerini keşfetti.