Hindistan, Bitcoin dahil tüm kripto para birimlerini yasaklamayı düşünüyor

Hindistan hükümeti, başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto para birimlerinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını meclise sunacak.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimlerinin başında geliyor.

Son dönemlerde ise hem Bitcoin, hem de diğer kripto para birimlerinde yukarıya doğru bir hareket söz konusu. Ancak Hindistan hükümeti, Bitcoin de dahil tüm kripto para birimlerini ülkede yasaklamak için çalışmalar yürütüyor.

Hükümet, kripto para birimlerinin yasaklanmasını öngören tasarıyı ülke parlamentosunun alt meclisine sunmayı planlıyor.

HİNDİSTAN, KENDİ KRİPTO PARA BİRİMİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Hindistan Rezerv Bankası, çok yakında kendi kripto para birimini piyasaya sürecek. Bu nedenle hükümet, yerel kripto para biriminin daha fazla kullanılması için diğer tüm kripto paraları yasaklamak istiyor.

Hindistan'ın para politikalarının düzenleyicisi, 2018'de bir dizi dolandırıcılık faaliyetinin ardından kripto para birimi işlemlerini geçici olarak yasaklamış, ancak daha sonra yapılan itirazların ardından bu yasak, Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı.

Aynı yıl açıklama yapan Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley ise, hükümetin kripto para birimlerine yasal olarak sıcak bakmadığını söylemişti.