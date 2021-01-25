Hindistan, Facebook verilerini toplayan Cambridge Analytica'ya dava açıyor

Hindistan'ın federal soruşturma bürosu, ülkedeki yarım milyondan fazla Facebook kullanıcısının verilerini topladığı için İngiliz şirketi Cambridge Analytica'ya dava açacağını duyurdu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, 2014 yılından itibaren kullanıcıların verilerini İngiliz şirket Cambridge Analytica'ya satmış ve bu durum, dünyanın en büyük veri ihlallerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Günümüzde bile hala etkileri devam eden veri skandalı nedeniyle Hindistan harekete geçti.

Hindistan'ın Merkezi soruşturma bürosunun, ülkedeki yarım milyon Facebook kullanıcısının "kişisel verilerini yasa dışı şekilde topladığı" iddiası üzerine, Birleşik Krallık (BK) merkezli danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'ya karşı dava dosyası hazırladığı bildirildi.

Merkezi Soruşturma Bürosu'nun (CBI) şikayetinde, Global Science Research (GSRL) firmasının da adı geçti. Firma, kendi uygulaması üzerinden kullanıcıdan izin almadan verileri Facebook'la paylaşmakla suçlanıyor.





REKOR CEZA GELEBİLİR

Statista'ya göre Facebook'un en büyük kullanıcı tabanı, yaklaşık 310 milyon kişiyle Hindistan'da bulunuyor. Bu nedenle davanın Facebook aleyhine sonuçlanması, sosyal medya şirketinin rekor cezalarla karşı karşıya kalmasına neden olabilir.