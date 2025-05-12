Hindistan, ön cephe için yeni bir askeri robot geliştiriyor

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Hindistan'ın Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO), ön cephedeki askeri operasyonlar için devrim niteliğinde bir insansı robot üzerinde çalışıyor.

Bu projenin temel amacı, yüksek riskli bölgelerde insan varlığını azaltarak askerlerin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak.

GELİŞTİRME SÜRECİ VE İLK PROTOTİPLER

DRDO bünyesindeki Araştırma ve Geliştirme Kurumu (Mühendisler) tarafından yürütülen proje dört yıldır devam ediyor.

Ekip, robotun üst ve alt gövde kısımları için ayrı prototipler oluşturarak belirli fonksiyonları başarıyla test etti.

Bu gelişmiş insansı robot, yakın zamanda Pune'de düzenlenen bir bacaklı robotik atölyesinde de sergilendi. Proje, zorlu orman arazilerinde dahi görev yapabilecek şekilde tasarlanıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İnsansı robot, operatör komutlarını anlama ve uygulama yeteneği üzerinde titizlikle çalışılan ileri bir geliştirme aşamasında. Sistem; aktüatörler, sensörler ve kontrol sistemleri olmak üzere üç ana bileşenden oluşuyor.

Robotun dengeli görev yürütmesi, hassas denge kontrolü, hızlı veri işleme ve yer seviyesinde etkin hareket kabiliyeti gerektiriyor.

Üst gövdesi, her kolda yedi, tutucuda dört ve başta iki olmak üzere toplam 24 serbestlik derecesi sağlayan küresel döner eklem konfigürasyonuna sahip olacak ve karmaşık otonom görevleri yerine getirebilecek.

Tasarım ekibinin başındaki bilim insanı Kiran Akella, insansı robot projesinin 2027 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Robotun, mayınlar ve patlayıcılar gibi tehlikeli maddeleri güvenle işlemesi ve gece gündüz, iç ve dış mekanlarda sorunsuz çalışabilmesi bekleniyor.