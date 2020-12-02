Hindistan, Venüs keşif uydusunu 2024'te uzaya fırlatacak

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Venüs keşif uydusu Shukrayaan-1'i 2024'te fırlatacaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini açıklamıştı.

Venüs'te yaşam belirtilerine rastlanması birçok uzay şirketinin ilgisini çekti. Örneğin NASA, iki farklı Venüs görevine odaklanırken, Rusya ise Venüs için ulusal bir proje başlatılacaklarını belirtmişti.

HİNDİSTAN DA VENÜS'E GÖZ DİKTİ

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) yetkilisi T. Maria Antonita, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) gelecek on yılın gezegen bilimi projeleri hakkında düzenlediği toplantıda, Venüs keşif görevinin detaylarını açıkladı.

GÖREV ARALIK 2024'TE

Antonita, ilk olarak 2023 ortasında yapılması planlanan fırlatma görevinin, koronavirüs salgınının yarattığı sorunlar nedeniyle Aralık 2024'e ertelendiğini belirtti.

Adı Hint dilinde "Venüs aracı" anlamına gelen Shukrayaan-1 uydusunun, yerli üretim GSLV Mk 2 veya 3 roketiyle fırlatılacağını ifade eden Antonita, keşif görevinin 4 yıl sürmesinin planlandığını kaydetti.

Antonita, yeni bir erteleme gereğinin ortaya çıkması halinde, Venüs'e harekete en uygun yörünge konumları 19 aylık dönemlerde ortaya çıktığından, fırlatmanın 2026 ortasında yapılamasının öngörüldüğünü aktardı.

"Chandrayaan" (Ay aracı) programı kapsamında Ay'a daha önce iki keşif uydusu gönderen Hindistan, ayrıca "Mangalyaan" (Mars aracı) adını verdiği bir Mars keşif görevi de planlıyor.

VENÜS'TE YAŞAM VAR MI

Araştırmacılar, Venüs atmosferinde bulunan fosfinin yalnızca canlılar tarafından oluşturulabileceğini söylüyor.

Ancak bazı bilim insanları, bu hipotezi sorgulayarak söz konusu gazın henüz açıklanamayan atmosferik ve jeolojik süreçlerden kaynaklanabileceğini ifade ediyor.

Bu nedenle gezegenin gizemi, gelecekte düzenlenecek çeşitli uzay görevleriyle çözülebilecek.

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