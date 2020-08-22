Hindistan'da Facebook gerilimi büyüyor: Temsilciler çağrıldı

Hindistan’da iktidar partisine destek verdiği gerekçesiyle tartışmaların ortasında yer alan Facebook’un temsilcileri, parlamentonun Bilgi Teknolojisi Komitesi tarafından 2 Eylül’de dinlenecek.

Son zamanlarda ismi birçok siyasi olaya karışan ve özellikle seçim dönemlerinde eleştirilerin odağı haline gelen Facebook, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da yeni bir tartışmayı alevlendirmişti.

Hindistan'da muhalefet, Facebook'un, iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığını iddia etmişti.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) eski lideri Rahul Gandhi; BJP ve RSS'in (Hindu milliyetçisi çeşitli grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu) Hindistan'da Facebook ve WhatsApp'ı kontrol ettiğini belirtti.

Ayrıca Facebook'un üst düzey yetkilileri içerisinde BJP ve RSS'ye yakın ilişkileri olan çok sayıda kişi olduğu iddia edildi.

FACEBOOK TEMSİLCİLERİ DİNLENECEK

Hindistan’da iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığına yönelik tartışmaların ortasında yer alan Facebook’un temsilcileri, parlamentonun Bilgi Teknolojisi Komitesi tarafından 2 Eylül’de söz konusu iddialara ilişkin soruları yanıtlaması için çağrıldı.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) Genel Sekreteri K.C. Venugopal, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e şikayet mektubu göndermiş, Facebook'un Hindistan'daki üst düzey yetkililerinin ve onların operasyonlarının soruşturulması talep etmişti.

Nisanda Hint milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyuran Facebook'un, en büyük pazarı Hindistan'da 340 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.

