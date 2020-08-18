Hindistan'da Facebook tartışması: İktidar ile birlikte çalışıyor

Hindistan'da muhalefet, Facebook'un, iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığını öne sürdü.

Son zamanlarda ismi birçok siyasi olaya karışan ve özellikle seçim dönemlerinde eleştirilerin odağı haline gelen Facebook, Hindistan'da yeni bir tartışmayı alevlendirdi.

Hindistan'da muhalefet, Facebook'un, iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığını iddia etti.

FACEBOOK VE WHATSAPP KONTROL EDİLİYOR İDDİASI

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) eski lideri Rahul Gandhi; Twitter'dan yaptığı açıklamada, BJP ve RSS'in (Hindu milliyetçisi çeşitli grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu) Hindistan'da Facebook ve WhatsApp'ı kontrol ettiğini belirtti.

Gandhi, BJP ve RSS'nin bu sosyal medya platformları aracılığıyla "yalan haber ve nefret" yaydığını ve bu platformları seçmenleri etkilemek için kullandığını kaydetti.

Ayrıca Facebook'un üst düzey yetkilileri içerisinde BJP ve RSS'ye yakın ilişkileri olan çok sayıda kişi olduğu iddia edildi.



Facebook ise bu konudaki kuralların "siyasi pozisyon veya parti ilişkisine bakılmaksızın küresel uygulandığını" savundu.

Nisanda Hint milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyuran Facebook'un, en büyük pazarı Hindistan'da 340 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.