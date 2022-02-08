Hindistan'ın ilk metaverse düğünü yapıldı

Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçınmak isteyen çift, metaverse üzerinden düğün yaptı.

Blockchain‘in getirdiği avantajlardan bolca yararlanan metaverse kavramı, birçok yatırımcıyı kendisine çektiği gibi milyonlar ile ölçülen bir kullanıcı kitlesine de sahip.

Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçınmak isteyen çift, metaverse evrenindeki ilk düğünü yaptı, organizasyona 3 binden fazla misafir katıldı.

24 yaşındaki Dinesh SP ve 23 yaşındaki Janaganandhini Ramaswamy, böylelikle ülkedeki düğünlerde misafir sayısının 100 ile sınırlı olması nedeniyle daha geniş kitlelere ulaşabildi.

ASYA'NIN İLK METAVERSE EVLİLİĞİ

Yaklaşık iki saat süren "Asya'nın ilk metaverse evliliği" olarak adlandırılan kutlamaya meraklı yabancılar da katıldı.

Dinesh, "Büyük günümü sınırlı konuklarla mahvetmek istemedim, bu yüzden metaversede bir parti vermeyi ve dünyanın dört bir yanından özel günümüze katılabilecek insanları davet etmeyi düşündüm." dedi.

Düğüne katılan bazı konuklar da deneyimlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Blockchain teknolojisinde çalışan ve kripto para meraklısı olan damat ve IT uzmanı olan gelin, düğün davetiyelerini de dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarına ve ailelerine, takas edilemez jeton (NFT non-fungible token) olarak göndermişti.