Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından Türk savunma sanayii adına önemli bir başarıyı duyurdu.

UZAK MESAFE VE YÜKSEK İRTİFADA TAM İSABET

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Türk savunma sanayiinin gurur kaynaklarından biri olan HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi, seri üretim sürecindeki bir başka kritik atış testini başarıyla tamamladı. Bu başarı, savunma sanayimizin ileri teknoloji ve seri üretim kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim edilen bu yeni nesil sistem, uzak mesafedeki ve yüksek irtifadaki hedeflere tam isabet kaydederek etkinliğini bir kez daha kanıtladı. Bu önemli başarıya katkı sunan başta Aselsan, Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanlarımız olmak üzere tüm alt yüklenicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.



Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki kararlı yükselişi, her geçen gün daha da güçlenerek ilerliyor. Bu adımlar, ülkemizin güvenliğini ve bağımsızlığını güçlendirmeye devam edecek.