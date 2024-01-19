Hisseler çakıldı: Avrupa Birliği, Amazon'un satın almasını engelleyecek Avrupa Birliği'nin, Amazon'un robot süpürge üreticisi iRobot'u satın almasına izin vermeyeceği iddia edildi.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği'nin (AB), Amazon'un iRobot satın alımına engel olma planları ortaya çıktı İddialara göre, AB, Amazon'un 1,4 milyar dolarlık iRobot satın alma teklifini bloke etmeyi düşünüyor.

Amazon'un, geçen perşembe günü Avrupa Komisyonu yetkilileriyle yaptığı toplantıda, söz konusu anlaşmanın muhtemelen reddedileceği konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

iRobot hisseleri çakıldı

Bu haberin yayılmasının ardından, Roomba'nın üreticisi olan iRobot'un hisse senetleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 36'dan fazla değer kaybı yaşadı.

E-ticaret devi Amazon, akıllı ev ürünleri portföyüne iRobot'u eklemek istediğini 2022 Ağustos'unda duyurmuştu.

Avrupa Birliği, Amazon'un bu hamlesinin rekabet üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını ileri sürüyor.

Avrupa Komisyonu'nun bu satın alımı onaylama ya da reddetme kararını 14 Şubat'a kadar vermesi gerekiyor.