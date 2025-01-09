HMD Global, uydu bağlantısı sunan yeni cihazı OffGrid'i tanıttı

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HMD Global, uydu bağlantısı sunan yeni cihazı OffGrid'i duyurdu. Bu cihaz, iOS ve Android telefonların internet erişimi olmayan bölgelerde de iletişim kurmasını sağlıyor.

OFFGRİD'İN ÖZELLİKLERİ

HMD OffGrid, L Band uydu spektrumunu kullanarak uydu bağlantısı sağlıyor.

Bu sayede, OffGrid bulutlu havalarda ve zorlu hava koşullarında bile çalışabiliyor.

Cihaz, sadece 60 gram ağırlığında ve MIL-STD-810H askeri standartlarına uygun. Ayrıca, tek şarjla 3 güne kadar kullanım sağlıyor.

Özel bir uygulama ile uydu üzerinden mesaj gönderme ve almaya yarayan cihaz, 7/24 acil durum müdahalesi ve koordinasyonu sağlıyor.

HMD OffGrid'in fiyatı 200 dolar. Ayrıca, kullanıcıların aylık veya yıllık abonelik planlarından birini seçmesi gerekiyor:

HMD Unlimited Planı: Sınırsız mesajlaşma, check-in ve SOS hizmetleri için aylık 14,99 dolar veya yıllık 139,99 dolar.

Canlı takip: Aylık 4,99 dolar.

DİĞER UYDU BAĞLANTILI CİHAZLAR

HMD OffGrid, uydu bağlantısı sunan tek cihaz değil. iPhone 14 ve daha yeni iPhone modelleri, Acil SOS ve uydu üzerinden mesajlaşma özelliklerine sahip.

Motorola Defy Satellite Link ise, Bullitt Satellite Connect ağını kullanarak uydu bağlantısı sunuyor.