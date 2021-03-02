Honda'dan, ne amaçla kullanılacağı bilinmeyen drone'lu motosiklet patenti

Honda, arkasında bir drone bulunan ilginç bir motosiklet patenti aldı. Böyle bir teknolojinin hangi amaçla kullanılacağı ise şimdilik bir sır.

Şimdiye kadar tasarladığı yenilikçi robotlarıyla bilinen Honda, şimdilerde motosikletlerine drone'ları entegre etmek için çalışıyor.

Yeni ortaya çıkan patent çizimleri, bir motosikletin arkasına monte edilen bir insansız hava aracına işaret ediyor. Patente göre drone, sürücünün kontrolüne ihtiyaç duymuyor ve uçuşu tamamladığında veya şarjı bittiğinde yeniden motosiklete dönüyor.

HANGİ AMAÇLA KULLANILACAĞI BİLİNMİYOR

Honda'nın neden böyle bir teknolojiye ihtiyaç duyduğu bilinmiyor. Ancak bazı iddialara göre hava aracı, havalandıktan sonra ilerideki yol durumunu motosiklet sürücüsüne iletecek ve böylelikle sürücü, trafiğin sıkışık olduğu bölgelerden kaçınabilecek.

Böyle bir durumda, sürücünün drone'dan mesaj alabilen özel bir kask takması gerekecek, ancak şimdiye kadar böyle bir patent başvurusu yapılmadı.

Ek olarak, Honda'nın aynı şeyi yapabilen uygulamalar varken, sadece trafik sıkışıklığı için bir drone patenti alması pek olası değil.

Şimdilik drone'un ne için kullanılacağı bir sır olarak kalacak. Önümüzdeki günlerde Honda'dan gelecek açıklamalar da şimdiden merak ediliyor.



