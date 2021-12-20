HondaJet, 200. uçağını teslim etti

Dünyanın önde gelen jet üreticilerinden biri olan Honda Aircraft Company, HondaJet'in 200’üncü uçağını teslim ettiğini duyurdu.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, ilk HondaJet teslimatını Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) Tip onayını aldıktan kısa bir süre sonra Aralık 2015’te gerçekleştiren Honda Aircraft Company, aradan geçen 6 yılın ardından gelişimini sürdürdü.

Şirket, Aralık 2021’de 200’üncü uçağını teslim ederek başarısını devam ettirdiğini açıkladı.

SINIFININ EN ÇOK SATANI

Genel Havacılık Üreticileri Birliği (GAMA) verilerine göre 2017'den bu yana sınıfının en çok satan uçağı olma başarısını gösteren HondaJet, bu başarısı ile dünya jet sektöründeki rakiplerini geride bırakmaya devam etti.

Honda Aircraft Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Michimasa Fujino, 2017 yılından bu yana sınıfının en çok teslimat adedine ulaşan HondaJet’in eşsiz performansı, konforu, verimliliği ve yenilikçi tasarımı sayesinde gördüğü yoğun talepten çok memnun olduklarını belirterek, şunları ifadeleri kullandı:

"200’üncü HondaJet teslimat başarısı, ürünün üstün nitelikleri ve güvenilirliği dışında ekip üyelerimizin de müşterilerimize sunmuş olduğu olağanüstü desteğe dayanıyor.

Bunun için ekibimizi göstermiş olduğu özen ve çaba için tebrik ediyorum. 2021 En İyi Uçuş Ödülü alan HondaJet Elite S modelimiz ile de ticari havacılıkta yeni bir standart belirlemeye devam ederek müşterilerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.”

Honda Aircraft Company; Kuzey Amerika, Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Çin, Orta Doğu, Hindistan ve Japonya olmak üzere son derece geniş bir alanda satış ve servis hizmeti veriyor.