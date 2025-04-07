Honor 400 Lite duyuruldu: İşte öne çıkan özellikleri ve fiyatı

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Honor, akıllı telefon pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Şirket, 400 serisinin en yeni üyesi olan Honor 400 Lite'ı duyurdu.

HONOR 400 LITE'IN EKRAN VE KAMERA ÖZELLİKLERİ

Honor 400 Lite, 6,7 inç boyutunda, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor.

Bu ekran, 3500 nitlik tepe parlaklık değeriyle güneş ışığında bile mükemmel bir görünürlük sunuyor.

Ayrıca, ekran içi parmak izi tarayıcısıyla güvenli bir kullanım deneyimi sağlıyor. Cihazın ön tarafında, düşük ışık koşullarında bile parlak selfieler yapabilen 16 MP'lik bir kamera bulunuyor.

Arka tarafta, üçgen şeklinde tasarlanmış yeni bir kamera modülü yer alıyor. Bu modül, 108 MP'lik ana kamera, 5 MP'lik ultra geniş açılı lens ve derinlik sensöründen oluşuyor.

Ana kamera, 3x kayıpsız zoom ve f/1.75 diyafram açıklığına sahip. Ayrıca, güç düğmesine entegre edilmiş AI Kamera Düğmesi, kullanıcıların kamera uygulamasını hızlıca açmasını ve fotoğraf/video çekmesini sağlıyor.

Honor 400 Lite, gücünü MediaTek Dimensity 7025-Ultra yonga setinden alıyor. Cihaz, 8 GB veya 12 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama seçenekleriyle geliyor.

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 işletim sistemiyle çalışan cihaz, 5230 mAh'lik bir bataryaya sahip ve 35W kablolu hızlı şarjı destekliyor.

HONOR 400 LITE'IN DİĞER ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Honor 400 Lite, yeşil, siyah ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Cihazın Avusturya'daki ön sipariş fiyatı 269 euro olarak belirlenirken, standart perakende fiyatı 299 euro olacak.