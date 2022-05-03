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- Honor, Çin'de Huawei'yi geride bıraktı
Honor, Çin'de Huawei'yi geride bıraktı
- Haber Merkezi
- 03.05.2022 - 13:59
ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Huawei, aynı zamanda Google'ın akıllı telefonlara sunduğu hizmetlerden de mahrum bırakılmıştı.
Ardından Çinli şirket, ayakta kalabilmek için başarılı markası Honor'u satmak zorunda kaldı.
Çatı şirketi Huawei'den ayrılarak farklı bir marka haline gelen Honor, Çin'de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.
İlk çeyrekte Huawei'yi geçti
Counterpoint'in son piyasa raporuna göre Honor, Çin'deki akıllı telefon satışlarında Huawei'yi geride bıraktı.
Kasım 2020'de Huawei çatısı altından ayrılan Honor, 2022'nin ilk çeyreğinde pazar payını yüzde 17'ye yükselterek dördüncülük koltuğuna oturdu. Şirketin geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki payı ise sadece yüzde 5'ti.
Bu da Honor'u yüzde 166'lık büyümeyle Çin'in en çok büyüyen akıllı telefon markası haline getirdi.
Vivo Çin'de lider olmaya devam ediyor
Bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yüzde 19,7'lik pazar payıyla kendi ülkesinde en çok satan marka konumunda.
İkinci sıradaki Oppo'nun pazar payı yüzde 18, üçüncü sıradaki Apple'ın payı ise yüzde 17,9 olarak açıklandı.