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    Honor, Çin'de Huawei'yi geride bıraktı

    Honor, ilk çeyrekte Çin’de çok iyi bir performans göstererek en çok satanlar listesinde dördüncü sıraya yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 13:59
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    Honor, Çin'de Huawei'yi geride bıraktı

    ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Huawei, aynı zamanda Google'ın akıllı telefonlara sunduğu hizmetlerden de mahrum bırakılmıştı.

    Ardından Çinli şirket, ayakta kalabilmek için başarılı markası Honor'u satmak zorunda kaldı.

    Çatı şirketi Huawei'den ayrılarak farklı bir marka haline gelen Honor, Çin'de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

    İlk çeyrekte Huawei'yi geçti

    Counterpoint'in son piyasa raporuna göre Honor, Çin'deki akıllı telefon satışlarında Huawei'yi geride bıraktı.

    Kasım 2020'de Huawei çatısı altından ayrılan Honor, 2022'nin ilk çeyreğinde pazar payını yüzde 17'ye yükselterek dördüncülük koltuğuna oturdu. Şirketin geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki payı ise sadece yüzde 5'ti.

    Bu da Honor'u yüzde 166'lık büyümeyle Çin'in en çok büyüyen akıllı telefon markası haline getirdi.

    Honor, Çin de Huawei yi geride bıraktı #1

    Vivo Çin'de lider olmaya devam ediyor

    Bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yüzde 19,7'lik pazar payıyla kendi ülkesinde en çok satan marka konumunda.

    İkinci sıradaki Oppo'nun pazar payı yüzde 18, üçüncü sıradaki Apple'ın payı ise yüzde 17,9 olarak açıklandı.


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