Honor, giriş seviyesi 8S 2020 modelini tanıttı

Honor'un tanıttığı giriş seviyesi akıllı telefon modeli 8S 2020'nin fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, 8S 2020 adını verdiği yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Böylelikle fiyat/performans telefonlarıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran Honor modellerine bir yenisi daha eklendi.

Şimdi sizlerle birlikte, giriş seviyesi diyebileceğimiz özelliklere sahip olan Honor 8S 2020'nin fiyatına ve özelliklerine daha yakından bakalım.

HONOR 8S 2020 ÖZELLİKLERİ

5,7 inç büyüklüğünde ve 1520x720 piksel çözünürlüğünde Full HD+ IPS LCD ekrana sahip Honor 8S 2020, gücünü MediaTek Helio A22 işlemcisinden alıyor.

3GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip telefonun kapasitesi, microSD kart ile 512GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Arka tarafında 13MP, ön tarafında ise 5MP'lik tek bir kamera yer alan Honor 8S 2020 modelinde, 3.020mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

HONOR 8S 2020 FİYATI

Son çıkan Huawei telefonlarının aksine Google uygulamaları yüklü bir şekilde gelen Honor 8S 2020, 126 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Telefonun ülkemize ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.