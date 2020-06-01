Honor Play 4 Pro ile vücut sıcaklığı ölçülebilecek

Honor'un yeni akıllı telefonu Honor Play 4 Pro'da kızılötesi sıcaklık sensörü bulunacak.

Son zamanlarda akıllı telefon sektörünün bir hayli gelişmesiyle karşımıza birçok yeni özellik çıktı.

Ancak Honor, özellikle koronavirüs nedeniyle ateş ölçümünün oldukça önemli olduğu şu günlerde yeni bir özellikle karşımıza çıkacak.

Honor'un önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli Honor Play 4 Pro, kızılötesi sıcaklık sensörüen sahip olacak. Böylece insanların vücut sıcaklığı dahil, etraftaki nesnelerin sıcaklığı ölçülebilecek.

Honor Play 4 Pro ile vücut sıcaklığı ölçmek isteyen kullanıcılar, telefonun arka kısmını alınlarına yerleştirecek. Böylece telefonda bulunan sensör sayesinde anlık sıcaklık ölçülebilecek.

Honor'un Play 4 serisinin iki akıllı telefonu Play 4 ve Play 4 Pro, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek etkinlik sırasında resmi olarak tanıtılacak.



