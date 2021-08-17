Honor: Üst segmentte rakibimiz Apple

Honor CEO'su Zhao Ming, üst sınıf akıllı telefon segmentinde Apple ile rekabet edeceklerini ve pazar payı almak için uğraşacaklarını söyledi.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Huawei, aynı zamanda Google'ın akıllı telefonlara sunduğu hizmetlerden de mahrum bırakılmıştı.

Ardından Çinli şirket, ayakta kalabilmek için başarılı markası Honor'u satmak zorunda kalmıştı.

Şu anda Huawei'den bağımsız bir marka olarak hizmet veren Honor, özellikle üst segmentte gözünü Apple'ın liderlik koltuğuna dikti.

Honor CEO'su Zhao Ming, Huawei'den ayrıldıktan sonra Honor'un sadece önceki konumunu geri kazanmayı değil, aynı zamanda sektörün önde gelen firmalarından pay kapmayı planladığını da söyledi.

RAKİBİ APPLE OLACAK

Çinli marka, üst segment pazarında Apple'ı kendine rakip olarak görüyor. Honor CEO'su Zhao Ming, Apple ile rekabet etmeye çalışacaklarını ve pazar payıalmak için çabalayacaklarını dile getirdi.

Bunun için Honor, üst düzey akıllı telefonlar üretip en yüksek fiyat segmentinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu yönde atılan ilk adım başlangıç modeli 900 euro fiyata sahip Magic 3 serisi oldu. Şirketin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Honor Magic 3 Pro+ modeli ise 1.500 euro fiyatla satışa çıkacak.