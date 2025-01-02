Honor'un yeni tableti X9 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu

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Honor, uygun fiyatlı tablet serisi Tablet X9'un yeni üyesi Tablet X9 Pro'yu tanıttı. 11,5 inç ekran, Snapdragon 685 işlemci ve 8.300 mAh batarya gibi özelliklerle gelen Tablet X9 Pro, 10 Ocak'ta Çin'de satışa sunulacak.

TABLET X9 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Honor Tablet X9 Pro, 11,5 inç LCD ekran, Snapdragon 685 işlemci, 6 GB veya 8 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama, 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera ve 35W hızlı şarjlı 8.300 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

Ekran: 11,5 inç LCD, 2000 x 1200 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 400 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

RAM: 6 GB veya 8 GB

Depolama: 128 GB veya 256 GB

Arka kamera: 8 MP

Ön kamera: 5 MP

Batarya: 8.300 mAh, 35W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0

TASARIM

Honor Tablet X9 Pro, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. 267,3 x 167,4 x 6,77 mm boyutlarında ve 495 gram ağırlığında olan tablet, mavi, yeşil ve gri renk seçenekleriyle sunuluyor.

FİYAT

Honor Tablet X9 Pro'nun Çin'deki fiyatları şöyle:

6 GB / 128 GB: 150 dolar

8 GB / 128 GB: 165 dolar

8 GB / 256 GB: 205 dolar