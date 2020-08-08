HTML nedir

HTML, web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir.

Açılımı Hiper Metin İşaretleme Dili (Hypertext Markup Language) olan HTML, web sitelere ait sayfaların hazırlanması için kullanılan standart bir metin işaretleme dili olarak karşımıza çıkıyor.

Chrome, Fİrefox ve İnternet Explorer gibi tarayıcılar ise bu html kodlarını işleyerek web sayfasına dönüştürür.

HTML ile ilgili bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri de bir programlama dili olmadığıdır. Ancak bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir.





NE İÇİN KULLANILIR

HTML'in temel amacı yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz konusu sayfaların web tarayıcısı yazılımları tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir.

HTML kodunu web tarayıcıları okur, yorumlar ve görsel hale dönüştürürler, dolayısıyla aynı HTML kodunun farklı tarayıcılarda farklı sonuç vermesi olasıdır. CSS ve JavaScript ile beraber kullanıldığında HTML vasıtasıyla görsel ve dinamik web siteleri oluşturulabilir.





HTML TARİHİ

1980 yılında CERN'de görevli olan Tim Berners-Lee, CERN araştırmacılarının bilgilerini ve dokümanlarını birbirleriyle paylaşabilmeleri için bir sistem olması gerektiğine inanır ve prototip olarak ENQUIRE isimli sistemi önerir.

1989 yılına gelindiğinde internet tabanlı sistemin ilk temellerini yine aynı isim Tim Berners Lee atar.

1990 yılında HTML işaretleme dilini geliştirmesinden sonra World Wide Web(WWW) sistemini kuran Berners Lee, bu şekilde CERN'de bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı amaçlar. Daha sonra HTML günümüze kadar gelir.