Huawei, 2024 yılında Ar-Ge yatırımlarında Samsung'u geçti

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Huawei, 2024 yılında Ar-Ge yatırımlarını artırarak Samsung'u geride bıraktı ve dünyanın en büyük 10 Ar-Ge yatırımcısı arasına girdi.

AB Endüstriyel Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Yatırım Puan Tablosu'na göre, Huawei 6. sırada yer alırken, Samsung 7. sırada kaldı.

HUAWEI 22,59 MİLYAR DOLAR HARCADI

Huawei, 2024 yılında Ar-Ge'ye 22,59 milyar dolar yatırım yaptı. Bu rakam, şirketin 2023 yılındaki Ar-Ge harcamalarından daha yüksek.

SAMSUNG'UN AR-GE YATIRIMLARI

Samsung, 2024 yılında Ar-Ge'ye 20,7 milyar dolar yatırım yaptı. Bu rakam, Huawei'nin Ar-Ge yatırımlarının gerisinde kalıyor.

2024 yılında ilk 10 şirketin Ar-Ge harcamaları yüzde 7,5, ilk 50 şirketin Ar-Ge harcamaları ise yüzde 6,5 arttı. Ancak, bu artış oranları 2023 yılına göre daha düşük.

Huawei, Ar-Ge yatırımlarının meyvelerini yeni ürünlerle toplamaya devam ediyor. Şirketin mart ayında yeni bir katlanabilir telefon olan Pocket 3'ü ve yeni bir tablet modelini piyasaya sürmesi bekleniyor.