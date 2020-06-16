Huawei, 5G konusunda İngiltere'yi ikna etmeye çalışıyor

Huawei, İngiltere'nin 5G altyapısının inşasındaki rolünü kaybetmemek için açıklamalarda bulundu.

Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, geçtiğimiz yıl Google'ın yaptırımlarıyla karşıya kalmıştı.

Şu anda 5G teknolojisi için en güçlü firmalardan biri olan Çinli şirket, bazı ülkelerin 5G altyapısında da yasaklanmıştı.

ABD'nin sık sık uyarmasına rağmen İngiliz hükümeti, geçtiğimiz aylarda Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermiş, ancak bu karara başta Donald Trump olmak üzere birçok ABD'li yetkili tepki göstermişti.

Ardından NATO askeri ittifakı Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'nin 5G ağında Huawei'ye verdiği rolü tekrar gözden geçirmesi gerektiğini ifade etmişti.

HUAWEI'DEN İNGİLTERE'YE MEKTUP

Huawei, İngiltere'nin 5G altyapısının inşasındaki rolünü kaybetmemek için 'güven taahhüt eden' açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde halka ilişkiler kampanyası başlatarak hükümeti ikna etmeye çalışan şirket, İngiliz hükümetine hitaben açık bir mektup kaleme aldı.

"HUAWEI, İNGİLTERE'DE BÜYÜDÜ"

Başkan yardımcısı Victor Zhang imzalı mektupta, "Huawei, İngiltere'de büyüdü. 20 yıldır oradayız ve her gün kullandığımız 3G ve 4G ağlarının da önemli bir parçası olduk." ifadeleri yer aldı.

Gazetelerin reklam sütunlarında yayınlanan açık mektupta, "Ağ operatörünüz için en iyi ekipmanlarımızla çalışmaya her zaman olduğu gibi kendimizi adadığımızı bilmenizi isteriz." denildi.

Washington yönetimi, Huawei'nin Pekin için istihbarat topladığını iddia ederek diğer ülkelerden Çinli firmayla çalışmamasını istiyor.

Uzun zamandır 5G konusunda özellikle Avrupa'daki müttefikleriyle kendi ağlarını geliştirme çağrısında bulunan ABD yönetimi, Huawei şirketinin 5G ağlarının dışında tutulması için baskı yapıyor.

Öyle görünüyor ki ABD'nin bu baskısı, önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek.