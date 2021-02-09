Huawei CEO'su Ren Zhengfei, baskıları azaltmak için Joe Biden ile görüşmek istiyor

Huawei CEO'su Ren Zhengfei, baskıları azaltmak için Joe Biden ile görüşmek istiyor

Huawei CEO'su Ren Zhengfei, şirkete yapılan baskıları azaltmak için Joe Biden ile görüşmek istediğini açıkladı.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansını kaybeden Huawei için, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla yeni bir umut doğdu.

Uzun süredir güvenlik endişeleri nedeniyle kara listede olan ve ABD'li şirketlerle iş yapamayan Huawei, yeni başkanla birlikte bu sorunları çözmek istiyor.

HUAWEI CEO'SU, BIDEN İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, yaklaşık 2 yıldır süren baskının kaldırılması için ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istediğini açıkladı.

Çin’in Taiyuan şehrinde basına açıklamalarda bulunan Huawei CEO'su, "Biden yönetiminin eşit bir politikaya sahip olacağına inanıyoruz. Çin’in devasa boyutlardaki teknolojik gelişmelerinden hepimizin faydalanabilmesi için, ABD ile aramızdaki ticaretin kaldığı yerden devam etmesini istiyoruz." dedi.

Trump'ın uyguladığı yasaklardan sonra oldukça kan kaybeden ve akıllı telefon satışlarında gerilere düşen Huawei, Biden'ın yumuşak tutumu sayesinde yeniden bir ivme yakalayabilir.

Ancak ABD'li analistler, Biden yönetiminin Huawei'ye izin verse bile yine bazı kısıtlamalar getirebileceğini, bu nedenle Çinli şirketin eski günlerine dönemeyeceğini düşünüyor.