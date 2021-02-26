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    Huawei, elektrikli otomobil üretmek için görüşmelere başladı

    Huawei, kendi markası altında elektrikli bir otomobil üretmek için bazı şirketlerle görüşme halinde.
    • REUTERS
    • 26.02.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 14:09
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    Huawei, elektrikli otomobil üretmek için görüşmelere başladı

    Tesla'nın öncülük etttiği elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyümeye devam ederken, farklı sektördeki şirketler de bu araçlara yoğun ilgi gösteriyor.

    Son zamanlarda ABD'nin baskılarından iyice bunalan Çinli üretici Huawei, elektrikli araç pazarına giriyor.

    Reuters’ın haberine göre, teknoloji devi Huawei kendi markası altında elektrikli bir otomobil üretme hazırlıklarına hız verdi.

    GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

    Habere göre Huawei, Çin otomobil üreticisi Changan Automobile ve başka birkaç üreticiyle, elektrikli otomobili için üretim tesislerinin kullanımı amacıyla görüşmeler yürütülüyor.

    HUAWEI

    Bir şirket sözcüsü otomobil planları olduğu haberlerini yalanlasa da Huawei'nin, yıllardır elektrikli otomobiller için çeşitli teknolojiler geliştirdiği biliniyor.

    Ayrıca geçtiğimiz yıl Çinli şirketin, Çin merkezli batarya geliştiricisi Contemporary Amperex Technology (CATL) ve Chang'an Automobile ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

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