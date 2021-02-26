Huawei, elektrikli otomobil üretmek için görüşmelere başladı

Huawei, kendi markası altında elektrikli bir otomobil üretmek için bazı şirketlerle görüşme halinde.

Tesla'nın öncülük etttiği elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyümeye devam ederken, farklı sektördeki şirketler de bu araçlara yoğun ilgi gösteriyor.

Son zamanlarda ABD'nin baskılarından iyice bunalan Çinli üretici Huawei, elektrikli araç pazarına giriyor.

Reuters’ın haberine göre, teknoloji devi Huawei kendi markası altında elektrikli bir otomobil üretme hazırlıklarına hız verdi.

GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Habere göre Huawei, Çin otomobil üreticisi Changan Automobile ve başka birkaç üreticiyle, elektrikli otomobili için üretim tesislerinin kullanımı amacıyla görüşmeler yürütülüyor.

Bir şirket sözcüsü otomobil planları olduğu haberlerini yalanlasa da Huawei'nin, yıllardır elektrikli otomobiller için çeşitli teknolojiler geliştirdiği biliniyor.

Ayrıca geçtiğimiz yıl Çinli şirketin, Çin merkezli batarya geliştiricisi Contemporary Amperex Technology (CATL) ve Chang'an Automobile ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.