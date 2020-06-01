Huawei, EMUI 10.1 alacak 13 telefonunu açıkladı

Huawei, 13 akıllı telefonun EMUI 10.1 arayüz güncellemesini alacağını duyurdu. Güncellemeyi alacak Honor ve Huawei modellerini sizler için derledik.

Günümüzde piyasada bulunan akıllı telefonların birçoğu, android işletim sistemini kulllanıyor. Ancak bu durum, telefonların hepsinde aynı arayüz tasarımının kullanılacağı anlamına gelmiyor.

Birçok akıllı telefon üreticisi, kendi geliştirdiği android tabanlı arayüzleri kullanıyor. Örneğin Samsung telefonlarda One UI arayüzü kullanılırken, Huawei ise EMUI arayüzünü kullanıyor.

Huawei, artık 13 farklı Huawei ve Honor modelinin EMUI 10.1 güncellemesine uygun olduğunu açıkladı.

EMUI 10.1 ALACAK HUAWEİ VE HONOR TELEFONLAR

Üç farklı modelden oluşan Huawei P40 ailesiyle beraber gelen yeni Huawei EMUI 10.1 güncellemesi, aşağıdaki modeller için de yayınlanacak. (Bu güncelleme Honor modellerine Magic UI 3.1 olarak gelecek.)

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20X 4G

Huawei Mate 20X 5G

Huawei Mate 20 RS Porsche Tasarım

Huawei nova 5 Pro

Huawei MediaPad M6 8.4

Huawei MediaPad M6 10.8

Huawei MediaPad M6 - High Energy sürümü



Honor 20

Honor 20 PRO

Honor V20

Honor Magic2



Güncellemenin zaten bazı ülkelerde yayınlandığı gelen bilgiler arasında. Ancak ülkemizdeki kullanıcıların güncellemeye ne zaman kavuşacağı şimdilik bilinmiyor.

Yukarıdaki listede Huawei P30, P30 Pro, Mate 30 ve Mate 30 Pro gibi amiral gemisi modelleri bulunmuyor. Bu yüzden, listeye yeni modeller ilave edileceğine kesin gözüyle bakılıyor.